Евгении Васильевой вернули арестованное имущество

Экс-руководитель департамента имущественных отношений Минобороны России возместила нанесенный государству ущерб.

Москва. Главной фигурантке уголовного дела «Оборонсервиса», экс-руководителю департамента имущественных отношений Минобороны России Евгении Васильевой вернули арестованное ранее имущество. Как пишет Ура.ру, сделали это после того, как женщина возместила нанесенный государству ущерб.

Что именно возвращено главной фигурантке громкого дела «Оборонсервиса» — пока неясно. Однако известно, что под арестом находились 1206 ювелирных украшений стоимостью почти 120 млн рублей, наручные часы (37 штук) общей стоимостью семь млн рублей, более трех млн рублей наличными, денежные средства на банковской карте и на счетах подконтрольных фирм, а также недвижимость.

Евгения Васильева в мае 2015 года была приговорена к пяти годам лишения свободы, но в августе того же года вышла на свободу по УДО.

Позже представители Следственного комитета России опрвергли информацию СМИ.