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Сбор гуманитарной помощи участникам СВО завершается в Ижевской медакадемии

13:40, 17 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Сбор гуманитарной помощи участникам СВО завершается в Ижевской медакадемии
13:40, 17 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
325
0
#Ижевск\n#СВО\n#ИГМА\n#гуманитарная помощь
Фото: ИА «Сусанин»
325
0

Профсоюз обучающихся собирает предметы первой необходимости по 19 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Профсоюз обучающихся Ижевской государственной медицинской академии завершает сбор гуманитарной помощи участникам СВО. Об этом сообщается на странице объединения в соцсетях.

Сбор закончится 19 апреля, в пятницу. Студенты и сотрудники вуза собирают вещи первой необходимости. К ним относится:

- аптечка тактическая;

- одежда новая (термобельё, трусы, носки);

- одноразовые простыни и пелёнки;

- памперсы для взрослых;

- влажные салфетки.

Всё перечисленное можно принести в кабинет профкома — Отдел по воспитательной работе, Общежитие №1 (улица Коммунаров, 283).

13:40, 17 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
325
0
#Ижевск\n#СВО\n#ИГМА\n#гуманитарная помощь