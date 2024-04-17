Сбор гуманитарной помощи участникам СВО завершается в Ижевской медакадемии

Профсоюз обучающихся собирает предметы первой необходимости по 19 апреля.
Ижевск. Удмуртия. Профсоюз обучающихся Ижевской государственной медицинской академии завершает сбор гуманитарной помощи участникам СВО. Об этом сообщается на странице объединения в соцсетях.
Сбор закончится 19 апреля, в пятницу. Студенты и сотрудники вуза собирают вещи первой необходимости. К ним относится:
- аптечка тактическая;
- одежда новая (термобельё, трусы, носки);
- одноразовые простыни и пелёнки;
- памперсы для взрослых;
- влажные салфетки.
Всё перечисленное можно принести в кабинет профкома — Отдел по воспитательной работе, Общежитие №1 (улица Коммунаров, 283).