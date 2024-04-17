Сбор гуманитарной помощи участникам СВО завершается в Ижевской медакадемии

Ижевск. Удмуртия. Профсоюз обучающихся Ижевской государственной медицинской академии завершает сбор гуманитарной помощи участникам СВО. Об этом сообщается на странице объединения в соцсетях.

Сбор закончится 19 апреля, в пятницу. Студенты и сотрудники вуза собирают вещи первой необходимости. К ним относится:

- аптечка тактическая;

- одежда новая (термобельё, трусы, носки);

- одноразовые простыни и пелёнки;

- памперсы для взрослых;

- влажные салфетки.

Всё перечисленное можно принести в кабинет профкома — Отдел по воспитательной работе, Общежитие №1 (улица Коммунаров, 283).