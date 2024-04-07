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Россия наращивает выпуск ракет для комплекса «Искандер-М»

14:30, 07 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Россия наращивает выпуск ракет для комплекса «Искандер-М»
14:30, 07 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
194
0
#Россия\n#военная промышленность\n#СВО
Фото: Минобороны РФ
194
0

Объёмы производства превосходят все прошлые годы.

Москва. В России увеличился выпуск ракет для комплекса «Искадер-М». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на слова генконструктора Конструкторское бюро машиностроения.

Ракеты выпускаются в количестве намного больше, чем в прошлые годы. Комплекс «Искандер-М» активно принимается в специальной военной операции. С его помощью наносятся удары по местам дислокации противника, уничтожаются системы ПВО, РСЗО, а также военно-промышленные объекты.

14:30, 07 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
194
0
#Россия\n#военная промышленность\n#СВО