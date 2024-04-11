Два мемориала в память о павших на СВО появятся в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска анонсировал создание двух патриотических мемориалов в городе. Об этом Дмитрий Чистяков рассказал во время доклада о развитии города 10 апреля.

«Важно сейчас сформировать верное отношение к участникам специальной военной операции. Они безусловные герои. Ведём подготовку сразу двух мемориалов павшим бойцам СВО. Основным местом памяти станет парк «Патриот» у ДДЮТ. Здесь уже начала формироваться территория памяти участникам локальных войн. Здесь же после широких обсуждений будем делать новый мемориал», — сказал глава Ижевска.

Вторым местом памяти станет сквер имени Алексея Титова на улице Гагарина. Эта задумка начнёт воплощаться в жизнь уже нынешним летом, она стала победителем проекта инициативного бюджетирования «Без границ».