Минобороны сообщило об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту

Москва. Российские военные нанесли удары возмездия по объектам, где готовились теракты с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, в ночь на 18 июля в Одессе ракетами морского базирования был поражен судоремонтный завод, на котором собирали надводные дроны.

Кроме того, в районе городов Николаев и Одесса были взорваны запасы топлива для ВСУ общим объемом около 70 тыс тонн.

«Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах», — отметили в Минобороны.

Напомним, в ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники подорвали один из пролетов Крымского моста. В результате погибли супруги из Белгородской области, их дочь школьного возраста получила травмы. В настоящее время движение поездов по мосту восстановлено, проезд автомобилей осуществляется реверсивно.