На Крымском мосту в результате ЧП погибли мужчина и женщина из Белгородской области

Керчь. Крым. Два человека погибли в результате инцидента на Крымском мосту. Это мужчина и женщина из Белгородской области, передает RT.

Кроме того, пострадал ребенок – их дочь, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников – министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу её перевезём к нам в Белгородскую область», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По последним данным, девочку доставили в травматологию Темрюкской центральной районной больницы, решается вопрос о переводе в реанимацию. У пострадавшей диагностирована сочетанная травма, угрозы жизни нет.

Ранее стало известно об остановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры сооружения. Паромная переправа не работает, водителям предлагают ехать в Крым через новые регионы России.

По данным Минтранса России, опоры Крымского моста не повреждены, однако пострадало дорожное полотно.