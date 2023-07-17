Причиной инцидента на Крымском мосту назвали атаку украинских надводных дронов

Москва. Автодорожная часть Крымского моста была повреждена в результате взрыва, произведенного двумя надводными беспилотниками ВСУ. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) России, пишет «Интерфакс».

Атака произошла в ночь на 17 июля. В НАК назвали произошедшее террористическим актом и добавили, что по данному факту Следственным комитетом России (СКР) возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. В СКР заявили о причастности к атаке на Крымский мост украинских спецслужб.

Напомним, ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. В результате инцидента погибли двое жителей Белгородской области и была ранена их несовершеннолетняя дочь, проинформировал губернатор данного региона Вячеслав Гладков.

Движение автомобилей и поездов по Крымскому мосту было остановлено, также прервана работа паромной переправы. Водителям предложили ехать в Крым через новые регионы РФ.

Поезда по мосту вновь пустили около 9:00 МСК. Также в Крым снова можно попасть на пароме.