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Причиной инцидента на Крымском мосту назвали атаку украинских надводных дронов

12:24, 17 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Причиной инцидента на Крымском мосту назвали атаку украинских надводных дронов
12:24, 17 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
172
0
#Украина\n#Россия\n#Крым\n#диверсии\n#террор\n#гибель людей\n#Следственный комитет\n#дроны\n#беспилотники\n#военные\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
172
0

Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете РФ.

Москва. Автодорожная часть Крымского моста была повреждена в результате взрыва, произведенного двумя надводными беспилотниками ВСУ. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) России, пишет «Интерфакс».

Атака произошла в ночь на 17 июля. В НАК назвали произошедшее террористическим актом и добавили, что по данному факту Следственным комитетом России (СКР) возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. В СКР заявили о причастности к атаке на Крымский мост украинских спецслужб. 

Напомним, ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. В результате инцидента погибли двое жителей Белгородской области и была ранена их несовершеннолетняя дочь, проинформировал губернатор данного региона Вячеслав Гладков. 

Движение автомобилей и поездов по Крымскому мосту было остановлено, также прервана работа паромной переправы. Водителям предложили ехать в Крым через новые регионы РФ.

Поезда по мосту вновь пустили около 9:00 МСК. Также в Крым снова можно попасть на пароме.

12:24, 17 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
172
0
#Украина\n#Россия\n#Крым\n#диверсии\n#террор\n#гибель людей\n#Следственный комитет\n#дроны\n#беспилотники\n#военные\n#спецоперация\n#СВО