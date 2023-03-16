Владимир Путин призвал сохранить качество российского автопрома

Москва. Президент России Владимир Путин призвал сохранить качество и поддерживать конкуренцию российского автопрома. Как передаёт «Мир 24», глава государства выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Одной из тем выступления стало развитие российской автомобильной промышленности. Говоря о российском автопроме, президент призвал подумать, как сохранить качество и поддерживать конкуренцию.

Отметим, что ранее Владимир Путин предложил учредить премию для наиболее ответственных российских компаний. Первых лауреатов могут наградить уже в 2024 году.