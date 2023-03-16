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Владимир Путин призвал сохранить качество российского автопрома

17:50, 16 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Владимир Путин призвал сохранить качество российского автопрома
17:50, 16 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
130
0
#Россия\n#Владимир Путин\n#автомобили
Фото: пресс-служба Кремля
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Президент также призвал поддерживать конкуренцию отечественных авто на рынке.

Москва. Президент России Владимир Путин призвал сохранить качество и поддерживать конкуренцию российского автопрома. Как передаёт «Мир 24», глава государства выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. 

Одной из тем выступления стало развитие российской автомобильной промышленности. Говоря о российском автопроме, президент призвал подумать, как сохранить качество и поддерживать конкуренцию.

Отметим, что ранее Владимир Путин предложил учредить премию для наиболее ответственных российских компаний. Первых лауреатов могут наградить уже в 2024 году.

17:50, 16 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
130
0
#Россия\n#Владимир Путин\n#автомобили