Колонию летучих мышей обнаружили в одном из дворов Астрахани

Зверьки замерзли и находились в состоянии, похожем на спячку.



Астрахань. Астраханская область. Скопление летучих мышей засняли на мобильный телефон во дворе по улице Адмирала Нахимова в Астрахани. Видеокадры с животными, лежащими на земле и дрожащими от холода, появились 29 ноября в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте».

Некоторые зверьки не подавали признаков жизни, другие еле шевелились. По словам очевидцев, к вечеру рукокрылые почувствовали себя лучше и улетели в неизвестном направлении. В течение дня неравнодушные астраханцы защищали «спящих» мышей от бродячих собак. По словам одного из комментаторов, животные относятся к виду «рыжая вечерница» и занесены в Красную книгу.

Добавим, по данным Википедии, осенью рыжие вечерницы, подобно птицам, отправляются в перелет из Европейской части России в районы Крыма и Кавказа, где пережидают зиму. Миграции могут проходить не только ночью, когда большинство рукокрылых активно, но и днем. Не исключено, что в Астрахани приземлилась запоздавшая с откочевкой и застигнутая зимними холодами стая рыжих вечерниц. Отогревшись, мыши могли продолжить перелет.