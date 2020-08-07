10 советов, которые помогут привести организм в порядок за несколько дней

«Нет» негативу и «да» положительным эмоциям.

Выполняйте эти несложные действия в течение 10-14 дней, и вы почувствуете, как ваше тело обновляется, а вы становитесь лучше. В списке также присутствуют вещи, которые можно (и нужно) сделать только один раз:



— запишитесь на прием к стоматологу и подлечите зубы;



— временно откажитесь от алкоголя: ваша кожа станет сиять, и лицо избавится от отеков;



— включите в свой распорядок ежедневную 40-минутную прогулку. Вы можете ходить пешком, например, на работу;



— наладьте режим сна: спите не менее 7-8 часов в день, и вы почувствуете бодрость;



— начинайте день с зарядки: она не обязательно должна быть супер-сложной. Также с утра можно принять прохладный душ;



— сделайте уборку дома: почистите все уголки от пыли. Вам станет легче дышать и приятней находиться в комнатах;



— постарайтесь ходить с прямой осанкой;



— по вечерам смотрите какой-нибудь легкий фильм, который вызовет у вас положительные эмоции;



— сходите в баню;



— ограничьте себя от негатива: постарайтесь не общаться с «токсичными» людьми, больше времени уделяя своим друзьям, а также не смотрите телевизор.

