Москвичей предупредили о массовом стрижепаде

Причиной явления стал рост популяции птиц.

Москва. Жителей Москвы предупредили о массовом стрижепаде. Причиной стал рост популяции птиц, пишут «Известия».

Стрижепадом называют явление, при котором птенцы и молодые стрижи выпадают из гнезд.

Тем, кто увидел на земле птицу, советуют отнести её в центр передержки. Брать в руки стрижа не стоит, есть опасность повредить ему крылья и лишить его возможности летать. Переносить крылатого лучше в коробке или на любом шершавом предмете, чтобы стриж мог зацепиться лапками.

Отмечается, что стрижи не умеют ходить по ровной поверхности и не могут с неё взлететь, поэтому помощь необходима и взрослым птицам. Для этого необходимо подставить что-либо, за что можно зацепиться и поднять стрижа.