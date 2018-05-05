В честь инаугурации Владимира Путина в России выпустили «царь-телефоны» стоимостью в 1,9 млн рублей

Корпус устройства отлит из золота 750-й пробы и дополнен 95 бриллиантами.

Москва. Бренд Caviar выпустил новые «царь-телефоны» в честь инаугурации президента России Владимира Путина. Как сообщает Лента.ру, устройство стоит 1,9 млн рублей.

Корпус телефона отлит из золота 750-й пробы, дополнен вставками из натуральной кожи красного цвета и 95 бриллиантами. Задняя панель украшена гравировкой с изображением герба страны и копией ордена «За заслуги перед Отечеством» со словами «Польза, честь и слава».

Под гербом расположена надпись «Россия», для которой был использован шрифт со специального издания Конституции.

Всего производитель выпустит 7 «царь-телефонов», что обозначает дату инаугурации – 7 мая.