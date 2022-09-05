Восемь человек погибли при восхождении на Ключевскую сопку

Петропавловск-Камчатский. Вертолёт со спасателями в понедельник, 5 сентября, днём приземлился на склон вулкана Ключевская сопка, где при восхождении погибли восемь человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае.

«Вертолёт доставил личный состав поисково-спасательного отряда на Ключевской вулкан на отметку 1 663 метра. Высадить их на большей высоте не позволил сильный ветер, а также пепел, который поднимается со склонов исполина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это была четвёртая попытка высадиться на склоне вулкана на высоте, с которой можно начать восхождение к месту трагедии. Спасатели со скалолазным снаряжением уже начали восхождение, их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3 300 метров к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь до отметки 4 158 метра.

При этом на склоне вулкана на высоте 1 400 метров находится ещё одна группировка спасателей из 24 человек. Они разбили на склоне базовый лагерь. Это сделано на случай, если в дальнейшем вертолёт не сможет по каким-либо причинам забрать спасателей и пострадавших, и им потребуется помощь.

С 30 августа группа туристов, прибывших из нескольких регионов России в составе 10 человек и двух гидов туркомпании, находящейся в Новосибирске, начала восхождение на Ключевскую сопку. В субботу, 3 сентября, девять из 12 человек начали восхождение с высоты 3 300 метров, а остальные остались в лагере. В этот же день на высоте более 4 км при падении с высоты шесть человек погибли. На место трагедии поднялся гид, находившийся в лагере ниже по склону. В понедельник стало известно о гибели ещё двух человек группы, добравшейся выше. Сейчас гид с выжившим коллегой дожидаются помощи на высоте более 4,1 км, а двое туристов — в домике вулканологов на высоте 3,3 км.

По факту гибели людей возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.