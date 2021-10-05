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В Крыму взяли под стражу мэра и председателя Горсовета Евпатории

14:24, 05 октября, 2021
Евгений Кандаков
В Крыму взяли под стражу мэра и председателя Горсовета Евпатории
14:24, 05 октября, 2021
Евгений Кандаков
519
0
#Крым\n#чиновники\n#коррупция\n#власть\n#задержание
Фото: pixabay.com
519
0

Градоначальнику вменяют 3 статьи Уголовного кодекса.

Евпатория. Крым. Правоохранительные органы задержали в Крыму главу Евпатории Романа Тихончука. Также под стражу взяли председателя Городского совета Олесю Харитоненко, сообщает телеканал RT со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал агентству информированный источник, Тихончуку вменяют 3 статьи Уголовного кодекса России, в том числе организацию преступного сообщества, злоупотребление полномочиями и мошенничество.

О причинах задержания председателя городского совета Евпатории Олеси Харитоненко не сообщается. Однако по данным информатора агентства, суд должен избрать ей меру пресечения 5 октября.

14:24, 05 октября, 2021
Евгений Кандаков
519
0
#Крым\n#чиновники\n#коррупция\n#власть\n#задержание
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