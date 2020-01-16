Судебного пристава в Новокузнецке убил селянин, дом которого таранили трактором

Об этом сообщают сибирские СМИ.



Новокузнецк. Кемеровская область. Убийцей судебного пристава в Новокузнецке может быть житель села Куртуково Кемеровском области Артем Пакалов. Ранее его признали потерпевшим по уголовному делу о конфликте с соседями, сообщает «Росбалт» со ссылкой на Тайга.инфо.

По версии издания, Пакалов судился с другим жителем села, который вынес ему в 2018 году двери дома и гаража трактором. Ранее родственники того же соседа едва не сбили Пакалова на автомобиле. Мужчина с большим трудом добился возбуждения уголовного дела против разрушителя своего дома.

Очередное заседание по этому делу было назначено на 16 января. Однако Пакалов якобы не дождался: взяв ружье, он явился в суд и открыл огонь. В результате, как уже сообщалось, погиб судебный пристав, ранена женщина, которой оказывают медпомощь в больнице.