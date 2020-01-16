Злоумышленник застрелил судебного пристава в Кемеровской области

Также преступник ранил из ружья женщину.



Новокузнецк. Кемеровская область. Злоумышленник с ружьем открыл стрельбу в здании судебного участка мирового суда в Новокузнецке. Погиб судебный пристав, ранена женщина, сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления.

Трагедия произошла утром 16 января. По версии следствия, 45-летний мужчина с ружьем пришел на судебный участок мирового суда в Новокузнецке. На входе он выстрелил в 45-летнего сотрудника ФССП, который пытался его остановить. Позднее от ранения в живот пострадавший скончался в больнице. Между тем злоумышленник прошел в кабинет, где выстрелил в 43-летнюю женщину, которую вызвали в качестве свидетеля по рассматриваемому делу. После этого стрелка задержали приставы и сотрудники Росгвардии. Пострадавшей оказывают помощь в медучреждении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом 3 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство 2 лиц»).