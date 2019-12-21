В Мурманской области подростки избили полицейских после дискотеки

Один из пострадавших — стажёр.
Мурманская область. В городе Апатиты Мурманской области после дискотеки подростки подрались с полицией. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Экипаж патрульно-постовой службы вызывали к городскому дворцу культуры, потому что молодые люди шумели на его крыльце, мешая жителям окрестных домов. Подростки оказали сопротивление. Одного из полицейских повалили на землю, другого несколько раз ударили по голове. К месту происшествия стянули дополнительные силы полиции и Росгвардии.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в отдел доставили девять подростков, четверых подозревают в нападении на патрульных. По данным «Мурманского вестника», один из пострадавших — стажёр полиции.
Областной Следственный комитет сообщил, что начал проверку инцидента.
Малолетние подростки избили полицейских в Мурманской области
В городе Апатиты Мурманской области во время молодежной дискотеки несовершеннолетние избили полицейских из-за бутылки пива. Видео с камеры наружного видеонаблюдения.