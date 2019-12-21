В Мурманской области подростки избили полицейских после дискотеки

Один из пострадавших — стажёр.

Мурманская область. В городе Апатиты Мурманской области после дискотеки подростки подрались с полицией. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Экипаж патрульно-постовой службы вызывали к городскому дворцу культуры, потому что молодые люди шумели на его крыльце, мешая жителям окрестных домов. Подростки оказали сопротивление. Одного из полицейских повалили на землю, другого несколько раз ударили по голове. К месту происшествия стянули дополнительные силы полиции и Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в отдел доставили девять подростков, четверых подозревают в нападении на патрульных. По данным «Мурманского вестника», один из пострадавших — стажёр полиции.

Областной Следственный комитет сообщил, что начал проверку инцидента.