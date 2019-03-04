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В Подольске наказали коммунальщиков за гибель шести человек от угарного газа

14:22, 04 марта, 2019
Дарья Снидкова
14:22, 04 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#газ\n#коммунальные службы\n#Московская область\n#гибель людей
Фото: tOrange.biz
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Всего отравились 15 человек.

Подольск. Московская область. В Подольске 6 сотрудников обслуживающей компании признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Их действия привели к смерти 6 человек, сообщила пресс-служба СКР по Московской области.

Установлено, что в начале 2017 года два коммунальщика из ООО «ППС ТеХ» и один работник жилищно-эксплуатационной компании в ходе работ засорили каналы дымохода и вентиляции газового оборудования в жилом доме. Это привело к отравлению 9 человек, 3 из которых скончались.

Один из подсудимых также проходил обвиняемым по аналогичному делу, произошедшему в 2013 году. Фигурантами признали 3 сотрудников «ППС ТеХ» и 1 представителя жилищно-ремонтного предприятия №9 Подольска. Тогда умерли 3 человека из 6 отравившихся.

Дела соединили в одно.

Одного из рабочих «ППС ТеХ» признали психически нездоровым. Его поместили в стационар.

Трое рабочих обслуживающей компании получили от 4 до 4,5 лет лишения свободы условно (к ним применили акт об амнистии), остальные от 4 до 5,5 лет колонии общего режима.

14:22, 04 марта, 2019
Дарья Снидкова
148
0
#газ\n#коммунальные службы\n#Московская область\n#гибель людей

 

 

 


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