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      В Самарской области мужчина устроил пожар, в котором погибли три ребенка

      18:32, 15 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      18:32, 15 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      833
      0
      #Следственный комитет\n#Самарская область\n#гибель детей\n#пожар\n#убийство\n#поджог
      Фото: СУ СК РФ по Самарской области
      833
      0

      Четверо малышей сумели выйти из горящего дома, жену поджигателя спасли соседи.  

      Лозовка. Самарская область. В поджоге собственного дома и убийстве детей подозревается 25-летний житель Самарской области. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, трагедия разыгралась в среду, 14 февраля. 

      Поздно вечером в селе Лозовка Кинель-Черкасского района области загорелась одна из квартир одноэтажного дома. На месте пожара были обнаружены тела двухлетнего мальчика, а также четырехмесячных мальчика и девочки.

      Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и допросили 25-летнего отца семейства. Тот признался, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег вещи и покинул квартиру. О мотивах поступка предполагаемого поджигателя не сообщается. 

      В квартире, где произошел пожар, мужчина проживал с женой и семью детьми в возрасте от 4 месяцев до 12 лет. Трое из них погибли, четверо смогли покинуть квартиру сами. Супругу подозреваемого спасли соседи. 

      В настоящее время мужчина задержан, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

      18:32, 15 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      833
      0
      #Следственный комитет\n#Самарская область\n#гибель детей\n#пожар\n#убийство\n#поджог

       

       

       

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