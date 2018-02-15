В Самарской области мужчина устроил пожар, в котором погибли три ребенка

Четверо малышей сумели выйти из горящего дома, жену поджигателя спасли соседи.

Лозовка. Самарская область. В поджоге собственного дома и убийстве детей подозревается 25-летний житель Самарской области. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, трагедия разыгралась в среду, 14 февраля.

Поздно вечером в селе Лозовка Кинель-Черкасского района области загорелась одна из квартир одноэтажного дома. На месте пожара были обнаружены тела двухлетнего мальчика, а также четырехмесячных мальчика и девочки.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и допросили 25-летнего отца семейства. Тот признался, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег вещи и покинул квартиру. О мотивах поступка предполагаемого поджигателя не сообщается.

В квартире, где произошел пожар, мужчина проживал с женой и семью детьми в возрасте от 4 месяцев до 12 лет. Трое из них погибли, четверо смогли покинуть квартиру сами. Супругу подозреваемого спасли соседи.

В настоящее время мужчина задержан, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.