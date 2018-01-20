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      Житель Москвы похитил укусившую его обезьяну и убил её

      14:59, 20 января, 2018
      Ксения Чернова
      14:59, 20 января, 2018
      Ксения Чернова
      308
      0
      #животные\n#Москва\n#происшествие
      Фото: Wikipedia
      308
      0

      Против мужчины возбудили уголовное дело.

      Москва. В Москве задержали мужчину, который украл у знакомой обезьяну и убил её. Как пишет РенТВ, против мужчины возбудили уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Жестокое обращение с животными».

      Выяснилось, что мужчина находился в гостях у 40-летней женщины. Он увидел в квартире хозяйки обезьяну и начал ее дразнить.

      «Животное укусило мужчину. Тогда злоумышленник схватил обезьяну, вытащил ее из клетки и, оттолкнув хозяйку животного, скрылся с похищенным», - пишет издание.

      Когда злоумышленника нашли, обезьяна уже была мертва.

      14:59, 20 января, 2018
      Ксения Чернова
      308
      0
      #животные\n#Москва\n#происшествие

       

       

       

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