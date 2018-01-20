Житель Москвы похитил укусившую его обезьяну и убил её

Против мужчины возбудили уголовное дело.

Москва. В Москве задержали мужчину, который украл у знакомой обезьяну и убил её. Как пишет РенТВ, против мужчины возбудили уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Жестокое обращение с животными».

Выяснилось, что мужчина находился в гостях у 40-летней женщины. Он увидел в квартире хозяйки обезьяну и начал ее дразнить.

«Животное укусило мужчину. Тогда злоумышленник схватил обезьяну, вытащил ее из клетки и, оттолкнув хозяйку животного, скрылся с похищенным», - пишет издание.

Когда злоумышленника нашли, обезьяна уже была мертва.