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      В Улан-Удэ в результате нападения девятиклассника на школу пострадали три подростка и учитель

      09:15, 19 января, 2018
      Александра Бобрович
      09:15, 19 января, 2018
      Александра Бобрович
      339
      0
      #дети\n#школа\n#подростки\n#Бурятия\n#происшествие\n#нападение\n#пожар\n#пострадавшие
      Фото: vk.com
      339
      0

      Нападавший задержан, против него возбуждено уголовное дело.

      Улан-Удэ. Бурятия. В микрорайоне «Сосновый бор» Улан-Удэ девятиклассник устроил нападение на школу. В результате инцидента пострадали три семиклассника и учитель. 

      Как сообщили в региональном СКР, подросток ворвался в один из школьных кабинетов во время урока в пятницу утром. Он был вооружен топором, и ранил четверых человек. После этого девятиклассник поджёг школьный кабинет с помощью «коктейля Молотова». В результате руководство образовательного учреждения эвакуировало детей.

      В настоящее  время правоохранители задержали нападавшего. Против него возбуждено уголовное дело за покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних (часть 3 статьи 30, пункты «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ).

      Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Следователи также подчеркнули, что намерены выяснить, как была организована безопасность учеников. 

      Кроме того, в СМИ появлялась информация, что на школу в «Сосновом бору» напал не один подросток, а двое. Как пишет Интерфакс, занятия в учебном заведении отменены. На месте развернут оперативный штаб, где находятся сотрудники МЧС, МВД и представители министерства образования республики. 

      09:15, 19 января, 2018
      Александра Бобрович
      339
      0
      #дети\n#школа\n#подростки\n#Бурятия\n#происшествие\n#нападение\n#пожар\n#пострадавшие

       

       

       

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