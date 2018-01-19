В Улан-Удэ в результате нападения девятиклассника на школу пострадали три подростка и учитель

Нападавший задержан, против него возбуждено уголовное дело.

Улан-Удэ. Бурятия. В микрорайоне «Сосновый бор» Улан-Удэ девятиклассник устроил нападение на школу. В результате инцидента пострадали три семиклассника и учитель.

Как сообщили в региональном СКР, подросток ворвался в один из школьных кабинетов во время урока в пятницу утром. Он был вооружен топором, и ранил четверых человек. После этого девятиклассник поджёг школьный кабинет с помощью «коктейля Молотова». В результате руководство образовательного учреждения эвакуировало детей.

В настоящее время правоохранители задержали нападавшего. Против него возбуждено уголовное дело за покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних (часть 3 статьи 30, пункты «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ).

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Следователи также подчеркнули, что намерены выяснить, как была организована безопасность учеников.

Кроме того, в СМИ появлялась информация, что на школу в «Сосновом бору» напал не один подросток, а двое. Как пишет Интерфакс, занятия в учебном заведении отменены. На месте развернут оперативный штаб, где находятся сотрудники МЧС, МВД и представители министерства образования республики.