В Москве после пожара госпитализировали певицу Леру Масскву

Помимо исполнительницы в больнице также оказались ее сын и муж.

Москва. В российской столице певица Лера Массква попала в больницу после сильного пожара. Как пишет Рен-ТВ, исполнительница отравилась угарным газом и обожгла руки.

По информации СМИ, пожар произошел в ее квартире на проспекте маршала Жукова. Огонь вспыхнул ночью, однако прибывшие на место спасатели быстро справились с пламенем.

Помимо популярной певицы в доме находились ее сын и муж. В настоящее время они, как и Массква, находятся в больнице.

Напомним, исполнительница Валерия Гуреева, известная общественности как Лера Массква, обрела популярность в 2005 году. Известность ей принесли такие хиты как «Разные», «Ну, наконец-то», «Необратимо» и «SMS-ная Любовь». Песня «7 этаж» в ее исполнении стала саундтреком к телесериалу «Универ».