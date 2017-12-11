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      В Москве после пожара госпитализировали певицу Леру Масскву

      13:15, 11 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      13:15, 11 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      404
      0
      #музыка\n#Москва\n#артисты\n#знаменитости\n#происшествие\n#больница\n#пожар\n#ожоги
      Фото: vk.com
      404
      0

      Помимо исполнительницы в больнице также оказались ее сын и муж.

      Москва. В российской столице певица Лера Массква попала в больницу после сильного пожара. Как пишет Рен-ТВ, исполнительница отравилась угарным газом и обожгла руки.  

      По информации СМИ, пожар произошел в ее квартире на проспекте маршала Жукова. Огонь вспыхнул ночью, однако прибывшие на место спасатели быстро справились с пламенем.  

      Помимо популярной певицы в доме находились ее сын и муж. В настоящее время они, как и Массква, находятся в больнице.  

      Напомним, исполнительница Валерия Гуреева, известная общественности как Лера Массква, обрела популярность в 2005 году. Известность ей принесли такие хиты как «Разные», «Ну, наконец-то», «Необратимо» и «SMS-ная Любовь». Песня «7 этаж» в ее исполнении стала саундтреком к телесериалу «Универ». 

      13:15, 11 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      404
      0
      #музыка\n#Москва\n#артисты\n#знаменитости\n#происшествие\n#больница\n#пожар\n#ожоги

       

       

       

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