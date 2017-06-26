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      Бывший руководитель Приморского океанариума ответит за гибель животных

      16:05, 26 июня, 2017
      Новичок
      16:05, 26 июня, 2017
      Новичок
      161
      0
      #Следственный комитет\n#животные\n#Дальний Восток\n#Владивосток\n#Приморье
      Фото: pixabay.com
      161
      0

      По мнению следователей, из-за ненадлежащего содержания в учреждении погибли 2 моржа и белуха.  

      Владивосток. Уголовное наказание грозит экс-руководителю Приморского океанариума. Как сообщили в Управлении СКР по региону, его могут признать виновным в гибели 2 моржей и белухи.  

      По версии следствия, будучи исполняющим обязанности директора учреждения, мужчина распорядился приобрести двух моржих. Затем они были помещены в небезопасный для содержания корпус океанариума, заболели и умерли. Ущерб составил 5 млн рублей.  

      Кроме того, обвиняемый не создал надлежащие условия содержания в бассейне белухи (полярный кит из семейства нарваловых, внешне похож на дельфина). Животное также погибло, океанариум потерял 2,3 млн рублей.  

      Мужчине предъявлено обвинение по статье «Халатность» УК РФ.

      16:05, 26 июня, 2017
      Новичок
      161
      0
      #Следственный комитет\n#животные\n#Дальний Восток\n#Владивосток\n#Приморье

       

       

       

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