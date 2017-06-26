Бывший руководитель Приморского океанариума ответит за гибель животных

По мнению следователей, из-за ненадлежащего содержания в учреждении погибли 2 моржа и белуха.

Владивосток. Уголовное наказание грозит экс-руководителю Приморского океанариума. Как сообщили в Управлении СКР по региону, его могут признать виновным в гибели 2 моржей и белухи.

По версии следствия, будучи исполняющим обязанности директора учреждения, мужчина распорядился приобрести двух моржих. Затем они были помещены в небезопасный для содержания корпус океанариума, заболели и умерли. Ущерб составил 5 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый не создал надлежащие условия содержания в бассейне белухи (полярный кит из семейства нарваловых, внешне похож на дельфина). Животное также погибло, океанариум потерял 2,3 млн рублей.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Халатность» УК РФ.