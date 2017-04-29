Московского полицейского заподозрили в избавлении от человеческих останков

По предварительным данным, сотрудник государственного следственного управления ГУ МВД России по Москве выбросил в мусорный контейнер биологические материалы после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Москва. Сотрудника главного следственного управления ГУ МВД России по Москве подозревают в том, что он выбросил в мусорный контейнер человеческие останки. Следственное управление СК России по Москве назначило доследственную проверку для установления всех обстоятельств.

По предварительной информации, в понедельник, 24 апреля, у одного из домов по Тарному проезду Москвы нашли останки человека. Возможно, эти биологические объекты туда попали из экспертного учреждения, откуда их после судебно-медицинской экспертизы забрал сотрудник столичной полиции.