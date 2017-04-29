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      Московского полицейского заподозрили в избавлении от человеческих останков

      18:02, 29 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      18:02, 29 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      106
      0
      #Следственный комитет\n#полиция\n#Москва\n#мусор
      Фото: pixabay.com
      106
      0

      По предварительным данным, сотрудник государственного следственного управления ГУ МВД России по Москве выбросил в мусорный контейнер биологические материалы после проведения судебно-медицинской экспертизы.

      Москва. Сотрудника главного следственного управления ГУ МВД России по Москве подозревают в том, что он выбросил в мусорный контейнер человеческие останки. Следственное управление СК России по Москве назначило доследственную проверку для установления всех обстоятельств.

      По предварительной информации, в понедельник, 24 апреля, у одного из домов по Тарному проезду Москвы нашли останки человека. Возможно, эти биологические объекты туда попали из экспертного учреждения, откуда их после судебно-медицинской экспертизы забрал сотрудник столичной полиции.

      18:02, 29 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      106
      0
      #Следственный комитет\n#полиция\n#Москва\n#мусор
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