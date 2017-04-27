Спецназ ФСБ задержал 12 предполагаемых террористов в Калининграде

Задержанные выдавали себя за строителей.
Калининград. Федеральная служба безопасности России задержала 12 предполагаемых боевиков в Калининграде. По версии оперативников, террористы выдавали себя за строителей и вербовали людей для участия в боевых действиях в Сирии, сообщает «Интерфакс».
«Установлен лидер ячейки, который разыскивался правоохранительными органами Узбекистана в совершении преступлений экстремистской направленности. Он дает признательные показания, в том числе об участии его родственников в террористических организациях», - отметил представитель ФСБ.
Он добавил, что задержанные преступники состояли в группировке «Исламский джихад – Джамаат моджахедов» (запрещенная в России террористическая организация).
При задержании боевиков сотрудники ФСБ не выявили оружия и взрывчатых устройств.
В настоящее время рассматривается вопрос о выдворении задержанных иностранцев.
В Калининграде задержаны боевики террористической группировки 1
Источник http://vesti-kaliningrad.ru/specoperaciya-fsb/ В Калининграде задержаны 12 боевиков группировки «Исламский джихад - Джамаат моджахедов», запрещенной в России террористической организации. На оперативных кадрах стремительный захват и несколько человек уже в коридоре. Бойцы спецназа ФСБ сработали профессионально. Оказать сопротивления никто не успел. У нескольких задержанных за плечами военный опыт. Лидер группировки связан с бандами в воюющей Сирии.