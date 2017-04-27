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      Спецназ ФСБ задержал 12 предполагаемых террористов в Калининграде

      09:45, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      09:45, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      119
      0
      #ФСБ\n#Калининград\n#террористы\n#задержание
      Фото: twitter.com/lifenews_ru
      119
      0

      Задержанные выдавали себя за строителей.

      Калининград. Федеральная служба безопасности России задержала 12 предполагаемых боевиков в Калининграде. По версии оперативников, террористы выдавали себя за строителей и вербовали людей для участия в боевых действиях в Сирии, сообщает «Интерфакс».

      «Установлен лидер ячейки, который разыскивался правоохранительными органами Узбекистана в совершении преступлений экстремистской направленности. Он дает признательные показания, в том числе об участии его родственников в террористических организациях», - отметил представитель ФСБ.

      Он добавил, что задержанные преступники состояли в группировке «Исламский джихад – Джамаат моджахедов» (запрещенная в России террористическая организация).

      При задержании боевиков сотрудники ФСБ не выявили оружия и взрывчатых устройств.

      В настоящее время рассматривается вопрос о выдворении задержанных иностранцев.

      В Калининграде задержаны боевики террористической группировки 1

      Источник http://vesti-kaliningrad.ru/specoperaciya-fsb/ В Калининграде задержаны 12 боевиков группировки «Исламский джихад - Джамаат моджахедов», запрещенной в России террористической организации. На оперативных кадрах стремительный захват и несколько человек уже в коридоре. Бойцы спецназа ФСБ сработали профессионально. Оказать сопротивления никто не успел. У нескольких задержанных за плечами военный опыт. Лидер группировки связан с бандами в воюющей Сирии.

      09:45, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      119
      0
      #ФСБ\n#Калининград\n#террористы\n#задержание
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