Спецназ ФСБ задержал 12 предполагаемых террористов в Калининграде

Задержанные выдавали себя за строителей.

Калининград. Федеральная служба безопасности России задержала 12 предполагаемых боевиков в Калининграде. По версии оперативников, террористы выдавали себя за строителей и вербовали людей для участия в боевых действиях в Сирии, сообщает «Интерфакс».

«Установлен лидер ячейки, который разыскивался правоохранительными органами Узбекистана в совершении преступлений экстремистской направленности. Он дает признательные показания, в том числе об участии его родственников в террористических организациях», - отметил представитель ФСБ.

Он добавил, что задержанные преступники состояли в группировке «Исламский джихад – Джамаат моджахедов» (запрещенная в России террористическая организация).

При задержании боевиков сотрудники ФСБ не выявили оружия и взрывчатых устройств.

В настоящее время рассматривается вопрос о выдворении задержанных иностранцев.