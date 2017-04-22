  • $ 56.23 ↓
  • € 60.32 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Тело российского военного нашли в Армении

      20:05, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      20:05, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      109
      0
      #армия\n#происшествие\n#убийство
      Фото: life.ru
      109
      0

      Он скончался в результате ножевого ранения, полученного в потасовке.

      Гюмри. Армения. Тело российского военного нашли в Армении. Как пишет Взгляд, об этом сообщили на местной станции скорой помощи.

      Известно, что мужчина в российской военной форме лежал у магазина на Курской площади города. Прибывшие медики зафиксировали смерть военного.

      Прокурор Ширакской области Карен Габриелян рассказал, что, по предварительным данным, погибшим является военнослужащий-контрактник Дмитрий Лапаев. Он скончался в результате ножевого ранения, полученного в потасовке.

      Подозреваемого в убийстве уже задержали.

      20:05, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      109
      0
      #армия\n#происшествие\n#убийство
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа