Он скончался в результате ножевого ранения, полученного в потасовке.

Гюмри. Армения. Тело российского военного нашли в Армении. Как пишет Взгляд, об этом сообщили на местной станции скорой помощи.

Известно, что мужчина в российской военной форме лежал у магазина на Курской площади города. Прибывшие медики зафиксировали смерть военного.

Прокурор Ширакской области Карен Габриелян рассказал, что, по предварительным данным, погибшим является военнослужащий-контрактник Дмитрий Лапаев. Он скончался в результате ножевого ранения, полученного в потасовке.

Подозреваемого в убийстве уже задержали.