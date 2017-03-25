Уголовное дело возбудили по факту пожара на пороховом складе в Казани

В ходе ликвидации возгорания погиб начальник караула пожарной части № 35.

Казань. Татарстан. Уголовное дело возбудили по факту пожара на Казанском пороховом складе. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Татарстан, в ходе ликвидации возгорания погиб начальник караула пожарной части № 35.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на пожароопасных объектах»). Следователи осматривают место происшествия, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Пожар возник на Казанском пороховом заводе в пятницу вечером, ликвидировать его удалось к ночи.