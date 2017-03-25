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      Уголовное дело возбудили по факту пожара на пороховом складе в Казани

      10:55, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      10:55, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      135
      0
      #Татарстан\n#Казань\n#гибель человека\n#происшествие\n#пожар
      Фото: vk.com (Anton Kiselyov)
      135
      0

      В ходе ликвидации возгорания погиб начальник караула пожарной части № 35.

      Казань. Татарстан. Уголовное дело возбудили по факту пожара на Казанском пороховом складе. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Татарстан, в ходе ликвидации возгорания погиб начальник караула пожарной части № 35.

      Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на пожароопасных объектах»). Следователи осматривают место происшествия, выясняют все обстоятельства произошедшего.

      Пожар возник на Казанском пороховом заводе в пятницу вечером, ликвидировать его удалось к ночи.

      10:55, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      135
      0
      #Татарстан\n#Казань\n#гибель человека\n#происшествие\n#пожар
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