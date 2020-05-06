В Минздраве отрицают выход России на плато по коронавирусу

Уже 4 сутки уровень заболеваемости держится на уровне около 10 тыс. новых зараженных в сутки.

Москва. Россия пока не вышла на плато по заболеваемости COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает RT.

«Я думаю, что на вопрос, плато или не плато, ответ простой: поскольку прирост идет ежедневный, это еще не плато», - заявил глава ведомства.

Также Мурашко подчеркнул, что в разных регионах страны плато (период наивысшего подъема заболеваемости, за которым следует снижение) будет наступать в разное время.

Отметим, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 6 мая в России отмечено 10 559 новых случаев заражения. Начиная с 3 мая, суточный прирост заражений COVID-19 колеблется от 10,1 тыс. до 10,6 тыс. Это наивысший с начала эпидемии уровень.

Всего в России выявлено 165 929 случаев заболевания, умерли 1537 человек, 21 327 выздоровели.