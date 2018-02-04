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      Япония подготовила план модернизации инфраструктуры Владивостока

      10:35, 04 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      10:35, 04 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      553
      0
      #туризм\n#строительство\n#Япония\n#мусор\n#Владивосток
      Фото: vladtime.ru
      553
      0

      Токио рассчитывает, что предложенные проекты приведут к улучшению двусторонних связей и успешному решению территориального вопроса.

      Владивосток. Власти Японии разработали план по модернизации инфраструктуры Владивостока. Как пишет Газета.ру, идеи подготовлены в рамках плана экономического сотрудничества России и Японии.

      Авторы предлагают проекты по улучшению городской инфраструктуры, созданию туристических объектов, и изменению районов вблизи железнодорожных станций во Владивостоке. Токио также планирует предложить реализацию проекта переработки мусора по японскому типу, которые уменьшают негативное воздействие на окружающую среду.

      Власти Японии рассчитывают, что данные проекты приведут к улучшению двусторонних связей и успешному решению территориального вопроса.

      10:35, 04 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      553
      0
      #туризм\n#строительство\n#Япония\n#мусор\n#Владивосток

       

       

       

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