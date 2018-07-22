В мужском туалете в Санкт-Петербурге исполнили «Трехгрошовую оперу»

В постановке были затронуты темы феминизма, полового равенства и солидарности.

Санкт-Петербург. В одном из мужских туалетов Санкт-Петербурге исполнили «Трехгрошовую оперу» немецкого поэта и драматурга Бертольта Брехта. Как пишет Газета, постановку представили выпускницы Национального института драматического искусства

Авторы постановки считают, что оперное искусство может и должно обладать политическим высказыванием. В данной версии «Трехгрошовой оперы» были затронуты темы феминизма, полового равенства и солидарности.