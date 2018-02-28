Медики: актер Валерий Гаркалин находится в тяжелом состоянии

Артиста доставили в реанимацию НИИ имени Склифософского.

Москва. Валерий Гаркалин находится в реанимации, состояние его по-прежнему тяжелое. Об этом сообщили в среду, 28 февраля, в НИИ имени Склифосовского, пишут «Известия».

Напомним, в больницу артиста доставили 15 февраля. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У пациента отмечается температура 37 градусов.

Валерию Гаркалину 62 года, он известен по ролям в фильмах «Ширли-Мырли», «Катала», «Женщин обижать не рекомендуется» и др. Народный артист России, профессор ГИТИС.