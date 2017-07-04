В новых сериях «Смешарики» подружатся с китайцем Пандой

Договоренность о съемках совместных мультфильмов достигнута на уровне правительств РФ и КНР.

Москва. Российские и китайские аниматоры снимут мультсериал «Крош и Панда». В нем у «Смешариков» появится друг из КНР, сообщает Лента.ру.

Отмечается, что создание ленты предусмотрено специальным соглашением в области совместного кинопроизводства, заключенным правительствами России и Китая. В документе оговорено, в частности, что российская студия «Рики» в лице компании «Смешарики» и Центральный канал Китайского телевидения в лице компании CCTV Animation совместно выпустят сериал «Крош и Панда».

Стороны планируют в течение полутора лет снять 52 эпизода длительностью по 12 минут каждый в формате 3D CGI.