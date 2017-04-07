Серебренников снимет фильм о группе «Кино»

Начало съемок запланировано на август 2017 года.

Санкт-Петербург. Художественный руководитель «Гоголь-центра», режиссер театра и кино Кирилл Серебренников снимет фильм о творчестве группы «Кино» 70-80 годов. По словам режиссера, история будет не только про Виктора Цоя, сообщает «Газета.Ру».

«Это не байопик, посвященный всей его жизни. Мы оставляем другим нашим коллегам право снять картину о жизни Цоя – по дням, по годам», – говорит режиссер.

В фильме предполагается рассказать о событиях, произошедших летом 1983 года, когда писался первый альбом «Кино». По словам режиссера, это будет летняя музыкальная история любви молодых людей, играющих рок-н-ролл.

«История очень чистая, романтическая, пронзительная. Мы придумываем картину про любовное настроение, свободу и музыку. Я вообще считаю, что свободы без любви не бывает», – поясняет Серебренников.

Фильм планируется выпустить в 2018 году под названием «Лето».