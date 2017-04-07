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      Серебренников снимет фильм о группе «Кино»

      15:45, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      15:45, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      139
      0
      #культура\n#музыка\n#российское кино\n#Виктор Цой
      Фото: twitter.com/hashtag
      139
      0

      Начало съемок запланировано на август 2017 года.

      Санкт-Петербург. Художественный руководитель «Гоголь-центра», режиссер театра и кино Кирилл Серебренников снимет фильм о творчестве группы «Кино» 70-80 годов. По словам режиссера, история будет не только про Виктора Цоя, сообщает «Газета.Ру».

      «Это не байопик, посвященный всей его жизни. Мы оставляем другим нашим коллегам право снять картину о жизни Цоя – по дням, по годам», – говорит режиссер.

      В фильме предполагается рассказать о событиях, произошедших летом 1983 года, когда писался первый альбом «Кино». По словам режиссера, это будет летняя музыкальная история любви молодых людей, играющих рок-н-ролл.

      «История очень чистая, романтическая, пронзительная. Мы придумываем картину про любовное настроение, свободу и музыку. Я вообще считаю, что свободы без любви не бывает», – поясняет Серебренников.

      Фильм планируется выпустить в 2018 году под названием «Лето».

      15:45, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      139
      0
      #культура\n#музыка\n#российское кино\n#Виктор Цой
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