В Москве в офисе «Алросы» начался обыск

Происходит изъятие документов, связанных с деятельностью предыдущего руководства компании.
Москва. Сотрудники федеральной службы безопасности России пришли с обысками в главный офис компании «Алроса» в Москве. Согласно данным источников в правоохранительных органах, сотрудники изымают документы, которые касаются прежних руководителей, сообщает телеканал «360».
Подробности уточняются.
Компания «Алроса» - одно из крупнейших предприятий в мире, которое занимается добычей алмазов. В настоящее время ей руководит Сергей Иванов-младший.
В марте 2017 года экс-руководитель Андрей Жирков досрочно сложил полномочия.