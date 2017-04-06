В Москве в офисе «Алросы» начался обыск

Происходит изъятие документов, связанных с деятельностью предыдущего руководства компании.

Москва. Сотрудники федеральной службы безопасности России пришли с обысками в главный офис компании «Алроса» в Москве. Согласно данным источников в правоохранительных органах, сотрудники изымают документы, которые касаются прежних руководителей, сообщает телеканал «360».

Подробности уточняются.

Компания «Алроса» - одно из крупнейших предприятий в мире, которое занимается добычей алмазов. В настоящее время ей руководит Сергей Иванов-младший.

В марте 2017 года экс-руководитель Андрей Жирков досрочно сложил полномочия.