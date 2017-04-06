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      В Москве в офисе «Алросы» начался обыск

      15:15, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      15:15, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      66
      0
      #ФСБ\n#обыски\n#Россия\n#алмазы
      Фото: pixabay.com
      66
      0

      Происходит изъятие документов, связанных с деятельностью предыдущего руководства компании.

      Москва. Сотрудники федеральной службы безопасности России пришли с обысками в главный офис компании «Алроса» в Москве. Согласно данным источников в правоохранительных органах, сотрудники изымают документы, которые касаются прежних руководителей, сообщает телеканал «360».

      Подробности уточняются.

      Компания «Алроса» - одно из крупнейших предприятий в мире, которое занимается добычей алмазов. В настоящее время ей руководит Сергей Иванов-младший.

      В марте 2017 года экс-руководитель Андрей Жирков досрочно сложил полномочия.

      15:15, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      66
      0
      #ФСБ\n#обыски\n#Россия\n#алмазы
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