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      Совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон возглавил рейтинг российских миллиардеров

      19:17, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      19:17, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      71
      0
      #рейтинг\n#Россия
      Фото: pixabay.com
      71
      0

      Forbes 20 марта опубликовал ежегодную статистику.

      США. Американский журнал Forbes представил рейтинг мировых миллиардеров за 2016 год. По данным «Лайф», российский список возглавил Леонид Михельсон, являющийся совладельцем «Новатэка» и «Сибура». В мировом рейтинге он занял 46 строчку.

      Всего в перечень мировых миллиардеров вошли 96 россиян. В этом году их оказалось больше на 12% по сравнению с предыдущим годом. Рост числа российских миллиардеров связывают со стабилизацией экономики страны.

      Второе место Forbes отдал генеральному директору «Северстали» Алексею Мордашову, третье — директору «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК) Михаилу Лисину.

      19:17, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      71
      0
      #рейтинг\n#Россия
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