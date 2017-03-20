Совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон возглавил рейтинг российских миллиардеров

Forbes 20 марта опубликовал ежегодную статистику.

США. Американский журнал Forbes представил рейтинг мировых миллиардеров за 2016 год. По данным «Лайф», российский список возглавил Леонид Михельсон, являющийся совладельцем «Новатэка» и «Сибура». В мировом рейтинге он занял 46 строчку.

Всего в перечень мировых миллиардеров вошли 96 россиян. В этом году их оказалось больше на 12% по сравнению с предыдущим годом. Рост числа российских миллиардеров связывают со стабилизацией экономики страны.

Второе место Forbes отдал генеральному директору «Северстали» Алексею Мордашову, третье — директору «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК) Михаилу Лисину.