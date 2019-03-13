Зоопарк Удмуртии – явление уникальное. Всего за десять лет работы он заработал в профессиональном сообществе репутацию одного из лучших зоопарков России и Европы. Сегодня в нём содержится около 800 животных, на которых за год приходит посмотреть 670 тысяч посетителей (больше, чем всё население Ижевска). За этими цифрами стоят личные истории зверей и людей – драматичные, требовавшие решительности и силы воли. Как коллектив зоопарка вышел на нынешний уровень работы «Удмуртской правде» рассказала директор Светлана Малышева.

- Чем вы гордитесь?

- Когда зоопарк создавался, было очень много скептиков. Многие жители города, особенно пожилые, протестовали против вырубки леса. Даже писали петицию Путину с требованием запретить это строительство. Но Александр Александрович Волков был уверен, что зоопарк станет важным для региона учреждением культуры, научным и образовательным центром. Я горжусь тем, что сегодня наш зоопарк знают практически на всех континентах. К нам прилетают японцы и живут здесь неделю, изучая наш опыт. К нам едут из Китая, США, Европы.

У нас несколько дней работал американский журналист, который пишет книгу «Лучшие зоопарки Европы». Он сказал, что в книге будет рассказ только о двух российских зоопарках – Московском и нашем. Кроме этого, в книге о лучших европейских зоопарках будут главы о зоопарках Праги, Берлина. Всем этим зоопаркам более ста лет. Московский зоопарк отмечает нынче 155-летие. И то, что среди этих зоопарков с колоссальной историей и огромным опытом оказался Зоопарк Удмуртии, который только что отпраздновал 10-летие, говорит о многом.

Горжусь, что наша работа переубедила многих из тех скептиков, которым зоопарк в Ижевске был не нужен. Многие из них пришли в зоопарк, посадили молодое деревце и извинились за свою прежнюю позицию. Некоторые из них стали постоянными посетителями зоопарка, увидев, что он буквально лечит. Я сама была свидетелем таких случаев. Увидела, что у «Страны обезьян» женщина плачет. Я – к ней: «Что случилось?». Оказалось, что её ребёнок долго не говорил, а здесь, глядя на обезьян, избавился от какого-то внутреннего зажима и наконец заговорил.

- Есть ли специальное образование, которое готовит сотрудников зоопарков?

- Когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, то я отвечаю: мой объём работы – от сантехники до международного права. Работая в зоопарке, надо знать и уметь всё. К нам приходят люди с разным образованием. Иногда бывают комичные ситуации. Присылают резюме «у меня дома есть кошка, мы хорошо ладим, я уверен, что смогу работать в зоопарке».

Нередко на практики и семинары к нам приходят студенты сельхозакадемии. Это прекрасный тест, определяющий случайных в профессии людей. Я помню, как однажды первокурсники ИжГСХА стояли на «Белом севере», где пахнет рыбой – свежемороженой, не протухшей. Представить невозможно, чтобы мы накормили наших животных недостаточно качественной рыбой. Во-первых, это наши любимые звери, о самочувствии которых мы переживаем не меньше, чем о здоровье родных детей. Во-вторых, это дорогостоящая собственность республики, за которую мы отвечаем. И вот стоят эти девочки и мальчики, зажав носы пальцами, и брезгливо морщатся: «У вас тут дурно пахнет». Я прямо их спросила, уверены ли они, что им нужно получать образование в сельскохозяйственной сфере. В работе с животными нельзя быть брезгливым, бояться запачкать руки в навозе или крови. Я сама вместе с другими сотрудниками зоопарка выкармливала белых медвежат, помогала принимать новорождённых…

Однажды 1 января ко мне в кабинет «влетает» служба безопасности: «Ножки на снегу!». Я надеваю свой белый пуховик, бегу в вольер и помогаю ветеринару. Он принимает малыша и передаёт мне его на руки. Потом спохватился: я же, говорит, ваш белый пуховик испортил. Да ладно, отвечаю, у нас счастье, у нас альпак родился!

- Вы любили животных с детства или научились любить их, придя работать в зоопарк?

- Научилась верить им. В раннем детстве меня напугала собака и я долгие годы боялась любых животных. Этот испуг я вылечила только благодаря животным, с которыми свела меня жизнь в ижевском зоопарке. Помню, как в 2010 году я полетела на Ямал за маленьким моржонком – он залез в сани рыболовов и попросил людей о помощи. Тогда моржи содержались только в двух зоопарках страны – Московском и нашем, и поскольку у нас условия оказались лучше (наши вольеры не были переполнены), моржонка решились забрать мы. А я же грамотный человек, заранее прочитала, что детёныш моржа весит 80 кг. Решила, что это ерунда, справлюсь. Прилетела. На Ямале за бортом -37 градусов. Когда мы вышли из АН-24, я обратила внимание, что все в очках. Удивилась, а к сведению не приняла. И зря. Когда мёрзнут руки – это привычно. Когда мёрзнет нос – очень неприятно, но терпимо. А вот когда мёрзнет кромка глаз – это жутко больно. При таких обстоятельствах я увидела Сгату. По морде у неё бежал гной (она поранилась о стены гаража, где её держали), и весила она точно не 80 кг. Оказалось – 320. В этот момент я должна была испугаться – ответственности, трудности транспортировки, будущей работы с этим зверем. Но я просто посмотрела ей в глаза и поверила ей. Сегодня Сгата – единственный в мире морж атлантического подвида, содержащийся в зоопарке. После лечения и восстановления в Гамбурге, в зоопарке «Хагенбек», чувствует себя прекрасно, весит под 800 килограммов.

- Что такое весна, всё это буйное пробуждение природы, в зоопарке?

- Это симфония звука. Птицы поют, волки воют, кошачьи мурлычут. Нужно самому услышать этот весенний концерт, чтобы почувствовать мощь и красоту природы. Мы даём возможность делать это в ежедневном режиме, даже отменили санитарные дни.

Весна пришла в зоопарк Ижевска Uploaded by ИА Сусанин on 2018-04-06.

- Бурый медведь уже проснулся?

- Нет, не проснулся. Если меня спрашивают, когда в Ижевске наступает весна, я отвечаю: когда просыпается медведь Гоша.

- Почему наш белый медведь уехал «в командировку» в Ростов?

- У нас на сегодня самые большие вольеры для белых медведей, которые дают возможность экспонировать две пары животных. Но папа-медведь не принимает участие в воспитании медвежат и даже может представлять смертельную опасность для малыша. Нашей Пурге, белому медвежонку, всего год. До недавнего времени мы выпускали их в бассейн по очереди: например, медведицу с малышом днём, медведя – ночью (поскольку бассейн у нас на круглосуточном обслуживании, вода всегда соответствует установленной норме). Но мы пришли к выводу, что лучшим вариантом будет отправить Айона, папу Пурги, на год в Ростов-на Дону, чтобы малышка успела подрасти.

В ижевском зоопарке отпраздновали день рождения белой медведицы Uploaded by ИА Сусанин on 2018-11-22.

Белые медведи остаются в центре нашего внимания. Через несколько недель в нашем зоопарке впервые состоится конференция по белым медведям, в которой примут участие директора всех ведущих зоопарков России и ветеринарные врачи. Количество снега, выпавшее в этом году в республике, позволяет нам дать этой конференции девиз «Удмуртия – родина белых медведей». Из тех 16 зоопарков, где содержатся белые медведи, только Якутия может конкурировать с нами по количеству снега. А снег для белых медведей – это счастье. Если вы хотите увидеть, как улыбается белый медведь, вам надо прийти в зоопарк в начале зимы, когда пролетают первые снежинки. Это такая красивая улыбка! А летом белые медведи загорают. А ещё приходите посмотреть, кто в какой позе спит и после этого ответьте на вопрос, кто от кого произошёл. Мы спим так же, как спят белые медведи.

- Есть мнение, что зоопарки – это тюрьма для животных, где они всю жизнь проводят за решёткой. Даже если они ухожены, они не свободны.

- Первые зоопарки основала в Германии семья Хагенбеков. Необходимость в зоопарке возникла, чтобы сохранить жизнь попавшим в беду диким животным – раненым, травмированным. Целью всех первых зоопарков было помогать диким животным выжить. Сейчас в зоопарках сохраняются популяции животных, которые в дикой природе находятся на грани исчезновения. Мы в нашем зоопарке тоже в первую очередь исходим из интересов животных, а не посетителей. Иногда нам жалуются: мы пришли, купили билет, а тигра не видно. Да, технически возможно было бы посадить тигра в маленькую клетку, из которой некуда деться, чтобы его всегда всем было видно. Но наш зоопарк построен для животных. Для нас важно, чтобы тигр свободно гулял в просторном вольере, мог укрыться в укромных местах, чувствовал себя максимально естественно. Посетителям я говорю: запаситесь терпением и добрым настроением. В зоопарке надо наблюдать, и тогда природа ответит вам взаимностью.

- Попадают ли животные, родившиеся в ижевском зоопарке, в цирк?

- Уже года два, как мы не отдавали в цирк ни одно животное. У братьев Запашных работают белые тигры, родившиеся у нас – забирали их в 2012 году, кстати, тоже в марте. У ребят прекрасное сопровождение животных, я сама видела, как бережно и профессионально они за ними ухаживают, насколько правильно у них организовано содержание животных. При этом в цирковом мире есть люди, с которыми я принципиально не общаюсь, потому что знаю, как они относятся к животным за кулисами. Когда однажды один из таких людей кричал на меня, угрожая своими званиями и связями и требуя отдать ему животное, я была непоколебима: «Наше животное мы вам не отдадим».

- Осенью посетители несут в зоопарк целые пакеты садовых яблок. Что вы с ними делаете?

- Каждый год придумываем всё новые рецепты для их переработки и хранения. Часть яблок мы сушим и потом готовим из них компоты и отвары. Варим джемы с минимальным количеством сахара, они идут в рацион животных. Давим соки. Однажды я увидела целое ведро жмыха, оставшегося после отжима сока, и подумала, что будет ужасно жалко выкинуть этот натурпродукт. И мы придумали замораживать этот жмых в формочках. Зимой мы даём его белым медведям как мороженое – вкусно и полезно, чистая клетчатка. Теперь придумали делать пастилу, - она хорошо хранится. Так что ни одно яблоко у нас не пропадёт.

- Не все ваши животные едят яблоки, некоторые предпочитают насекомых.

- Да, у нас есть инсектарий, где мы выращиваем в пищу нашим питомцам мадагаскарских тараканов, саранчу, зоофобусов. Всё это очень вкусное, наши приматы подтвердят. С подноса, полного всего на свете, они в последнюю очередь возьмут банан (несмотря на наши стереотипы), а в первую – схватят и потащат в рот мадагаскарского таракана. Мы и сами их пробовали. Готовили и саранчу – в кляре, в шоколаде. Действительно очень вкусно. Публику на наших праздниках мы тоже угощали приготовленными насекомыми. Первыми жареную саранчу умяли дети, оставив нетронутыми конфеты. У детей предубеждений ещё нет, для них существует только вкусно – невкусно.

- Как вы отмечаете дни рождения животных?

- Это всегда повод устроить праздник и для животных, и для посетителей. Животным подаём их привычную еду в праздничном оформлении или балуем чем-то особенно вкусным, - например, мороженым. Но мороженое медведям достаётся и когда надо дать им витамины: мы прячем их внутри мороженого, и они заглатывают стаканчик целиком. Единственная проблема с празднованиями у нас в том, что мы не можем понять, когда день рождения у кенгуру: впервые мы видим его только когда он, уже подросший, вылезает из маминой сумки.

С вкусностями связано много историй. Например, когда-то у нас была проблема в том, чтобы заманить медведя домой. Помог майонез (обычно это неполезный продукт, но тот случай стал исключением). Мы нарисовали медведю дорожку из майонеза, и он по ней, слизывая каждую капельку, ушёл домой.

- В 2019 году в зоопарке могут появиться новые виды животных?

- Мы к этому стремимся. Конечно, посетители просят слона. Когда Александр Александрович Волков начинал готовить проект зоопарка, он принял принципиальное решение построить зоопарк с животными, которым хорошо в любое время года при тех условиях, которые есть в Удмуртии. Все десять лет эксплуатации зоопарка я понимаю, что это правильно.

На десятилетии нам пожелали, чтобы у школьников Ижевска появился повод прогуливать уроки. Помните, в фильме «Офицеры» суворовец Ванечка сбегал с уроков, чтобы в зоопарке посмотреть на бегемота. Может быть, настоящий большой бегемот нам пока великоват, но существует небольшой вид бегемота (я называю его «маленький кожаный бегемотик»), который не вырастает крупным, содержать его относительно нетрудно.

Ижевскому зоопарку исполнилось 10 лет Uploaded by ИА Сусанин on 2018-09-18.

- Как вы относитесь к искусственно выведенным видам животных – лиграм, карликовым бегемотам и т.д.? Может быть, важнее сохранять созданные природой виды диких животных, которые стремительно вымирают?

- Для начала человек должен научиться правильно относиться к экологии. Бросая мусор под ноги, мы создаём проблемы всему миру. Я сторонник естественного размножения, чтобы потомство было у тигра с тигрицей, у льва с львицей. Не все директора зоопарков придерживаются такого взгляда. Сейчас проводят довольно много экспериментов по скрещиванию видов. Результаты получаются интересные, но эти животные живут меньше, у них больше проблем со здоровьем.

Сосуществовать с дикой природой мы тоже должны учиться. Было бы неплохо браконьерам перестать вскрывать берлоги и убивать спящих медведиц, обрекая новорождённых медвежат на гибель. Это не значит, что я противник охоты. Одна из её функций – естественный отбор. На территориях, где у некоторых видов животных нет естественных врагов, только охота может сдержать огромный рост популяции, который может разрушить экосистему.

Закон по содержанию домашних животных должен стать жёстче, требовать от людей больше ответственности. Но во всём нужна мера. В Голландии, например, нельзя заводить одну собаку, потому что «ей будет скучно», надо брать сразу двоих. На мой взгляд, это уже перебор.

Львята Алангасар, Ядыгар и Мардан родились в зоопарке Удмуртии Uploaded by ИА Сусанин on 2018-08-31.

- Какие книги вы читаете?

- Сейчас появилось много книг о взаимодействии людей с ограниченными возможностями здоровья и животных. Есть много подтверждений, что животные помогают таким людям улучшить если не физическое состояние, то как минимум восприятие жизни, дают необходимый оптимизм, силы бороться с болезнью. Это не обязательно должно быть прирученное дикое животное, такой же терапевтический эффект может дать и общение с домашней собакой или кошкой. В подобных книгах, кстати, я часто нахожу подсказки, как развивать наш зоопарк. После того, как я прочитала художественную книгу, написанную женщиной-инвалидом, у нас появился проект «Садовая терапия». Люди у нас сообща высаживают цветы, а помимо этого (и в первую очередь) общаются, чувствуют себя нужными.

- Чем занимаетесь на отдыхе?

- Мне очень нравятся горные лыжи. Они дают ощущение полной свободы. Можно лететь с горы и кричать в полный голос всё, что требует выхода наружу. Иногда это очень нужно. Однажды я прыгала с парашютом. Люблю ездить за рулём. Готовность к экстриму во мне с детства. Когда я родилась, папа плакал: он хотел сына. Теперь он постоянно извиняется за то, что не сразу оценил радость быть отцом девочки. А тогда он воспитывал меня, как парня: я умела отжиматься, ходить на руках, бегать на лыжах. Ещё у нас была пасека, где было очень много комаров и змей, и всё моё детство прошло в резиновых сапогах. Я была спартанским ребёнком 70-х, этаким Маугли. Кажется, и тут возникла тема взаимоотношений животных и человека!

- Вы представляете в Общественной палате Удмуртии общественную организацию «Союз женщин Удмуртской Республики». Какие проблемы удаётся решить союзу?

- Прежде всего общественная организация занимается решением социальных проблем. Например, реализуют замечательный проект «Трезвое село». Мы понимаем, что организовать здоровый досуг на селе достаточно сложно – нет театров, художественных музеев, концертных залов. Как альтернативу привычной жизни проводим для семей встречи, беседы, конкурсы, выезды за пределы села. Многие семьи открывают для себя, что полноценная интересная жизнь может быть и без употребления алкоголя. Родители начинают осознавать, что несут ответственность за своих детей. Многие семьи в сёлах, где работает проект, перестроили свой взгляд на жизнь. Это не наше ноу-хау, подобные проекты есть в других регионах и даже странах – например, он успешно реализуется в Казахстане. Сейчас у проекта в Удмуртии нет финансирования, но председатель «Союза..» Зоя Ивановна Степнова сказала, что мы будем продолжать его обязательно. Я со своей стороны всегда приглашаю участников проекта в зоопарк – бесплатно, поскольку им и так приходится потратить деньги, чтобы добраться до города.

Но даже не состоя ни в какой общественной организации, можно сделать что-то хорошее: мы не можем переделать весь мир, но можем сделать чуточку лучше и ярче жизнь вокруг нас. У нашего зоопарка есть добрая традиция, ежегодно мы открываем «Почту Деда Мороза». Когда меня спрашивают, для чего это нам надо, я отвечаю так. Во-первых, это своеобразное отражение атмосферы в обществе. Мы анализируем, о чём пишут представители каждой возрастной группы, что волнует дедушек и бабушек, что – людей средних лет, а что – детей. Например, мы заметили, что года три назад дети начали писать в этих письмах «Я желаю всем мира». Думаю, эту ситуацию нужно прокомментировать профессиональным психологам. Что-то похожее было в 1970-х, когда дети рисовали голубя мира и писали «миру – мир» и тому подобное. Тогда слово «мир» было повседневным, мир осознавался как ценность, а потом это сошло на нет. Дети нулевых ни о чём подобном не задумывались. Сейчас дети снова говорят о мире. Может быть, это их тревожная реакция на большое количество войны в телевизоре – в новостях и в кино. Или современные дети действительно осознают, что мир – это наше главное благо.

Так вот, в «Почте Деда Мороза» мы выбираем несколько писем и исполняем желания из них. Небольшое число писем связано с тем, что средства на подарки - не со счёта зоопарка, а личные. Однажды в небольшую деревню в Якшур-Бодьинском районе мы отправили в нарядной упаковке с письмом от Деда Мороза тёплые штаны девочке, которая написала, что хочет кататься на зимней горке, но её не пускают, потому что у неё нет тёплых штанов. В этом году мы получили письмо от мальчика из Лесогурта (потом мы узнали, что он инвалид), который писал, что у него нет товарищей-сверстников, ему одиноко и очень хочется бассейн. И я в декабре носилась по магазинам, спрашивая, есть ли у них надувной бассейн. На меня смотрели как на сумасшедшую. Приходите к началу сезона, в мае, говорили мне, бассейны будут на любой вкус. Но я не могу отправить посылку от Деда Мороза в мае! И я нашла в конце концов большой бассейн в красивой коробке, и мы отправили его в Лесогурт, и я точно знаю, что в Новый год в этой маленькой деревне был по крайней мере один очень счастливый мальчик, который получил от Деда Мороза заветный подарок. Мы и взрослым людям устраивали сюрпризы: нам очень хотелось, чтобы человек начал улыбаться. Я уверена, что надо делать маленькие волшебства, и люди поверят в то, что в жизни есть добро и радость.

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Я хочу напомнить, что безопасность детей зависит от сопровождающих их взрослых. Родители, бабушки и дедушки часто недооценивают, что зоопарк – это объект повышенной опасности. Кабинет медика находится рядом с моим кабинетом, и я всегда слышу плач детей, которых приводят туда с полученными травмами. В этих слезах виноваты только родители. Мы огородили все вольеры заборами и отжимами. Таким образом мы в первую очередь защищаем не людей от животных, а животных от людей, - от их безответственности, чрезмерного любопытства. Мы постоянно напоминаем посетителям, что нельзя просовывать руки за ограждения. Ставим отжимы так, чтобы люди находились на достаточной дистанции от животных, даже если те подойдут близко к краю вольера. И что делают люди? Они поднимают своих детей над ограждениями и протягивают их как можно дальше на территорию вольера – чтобы ребёнок увидел животное ещё ближе. Животные воспринимают это как покушение на свою территорию, а если у самок есть детёныши – как непосредственную угрозу своим малышам, и среагировать могут соответственно. Недавно был показательный случай. Песцы у нас находились в вольере, вокруг которого натянуты две сетки на расстоянии 10 сантиметров одна от другой. Мера предосторожности разумная: у песцов сейчас – маленькие щенки. И всё-таки взрослые посетители позволили своему ребёнку, мальчику лет 7, просунуть сквозь эти сетки руку внутрь вольера. И мама-песец укусила руку ребёнка. Конечно, наш врач тут же обработал рану и выдал справку, что животное привито. Я спрашиваю у парня: «Ты зачем туда руку-то засунул?». Ответ меня поразил: «Ну там же не лев». И я понимаю, что так думают многие. В итоге песцов мы переселили так, что до них теперь физически не добраться. Защитили их от людей. Родители не понимают, что травмой такое происшествие может не ограничиться. У ребёнка на долгие годы может остаться страх перед животными, могут возникнуть психологические проблемы – заикание, нервный тик, приступы паники. Родители в ответе за своих детей (я утверждаю это уверенно, так как сама – мать), за то, как сложится их жизнь, за то, чего они будут бояться и кому доверять. И от родителей зависит, станет ли семейный поход в зоопарк болью и страхом или открытием удивительного мира животных и нескончаемой радостью.