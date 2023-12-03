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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «расплачивается за свои ошибки»

16:40, 03 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «расплачивается за свои ошибки»
16:40, 03 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Киев\n#Украина\n#Виталий Кличко\n#СВО
Фото: unsplash.com
3136
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У самого главы украинской столицы амбиций встать «у руля» страны нет.

Киев. Украина. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что существование Украины сейчас находится под угрозой. Руководитель украинской столицы дал интервью швейцарскому изданию 20 Minuten, в котором дал ответ на вопрос о своих амбициях стать президентом. Об этом сообщают «Известия».

Кличко сказал, что президентские амбиции в текущих условиях — глупость.

«Было бы глупо думать об этом сегодня. Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать. <…> В то же время среди наших политиков уже есть конфликт — в стране, существование которой сейчас является шатким», — приводятся слова Виталия Кличко.

Также мэр Киева отметил, что его не удивляет падение популярности Зеленского в сравнении с военным руководством. По мнению Кличко, президент Украины расплачивается за допущенные ошибки.

16:40, 03 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
3136
0
#Киев\n#Украина\n#Виталий Кличко\n#СВО