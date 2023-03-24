В МУС отреагировали на «угрозы» в адрес суда после выдачи ордера на арест Путина

Гаага. Нидерланды. Ассамблея государств-участников Римского статута ответила на «угрозы в адрес Международного уголовного суда» (МУС), отметив, что остаётся приверженной «защите принципов и ценностей, закреплённых в Римском статуте». Об этом сообщает RT.

«Суд, его выборные должностные лица и его персонал пользуются решительной поддержкой Ассамблеи государств — участников Римского статута. Мы вновь подтверждаем своё полное доверие к суду как к независимому и беспристрастному судебному учреждению», — говорится в заявлении ассамблеи, которое опубликовала пресс-служба МУС.

Напомним, ордер на арест российского президента выдали 17 марта. Дмитрий Медведев 20 марта предостерёг о возможных «чудовищных последствиях» такого решения. В тот же день Следственный комитет России завёл уголовные дела на прокурора МУС и судей, выдавших ордер.

Как подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров, прокурор, который сейчас возглавляет МУС, выполняет заказы своих хозяев, которые при этом запрещают этому органу заниматься расследованием преступлений стран — членов НАТО.