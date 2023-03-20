Следственный комитет России завёл дело на судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

Москва. Следственный комитет России завёл уголовное дело на судей Международного уголовного суда, которые выдали ордеры на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как передаёт «Интерфакс», об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В действиях судей Международного уголовного суда содержатся признаки преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 301, частью 1 статьи 30, частью 2 статьи 360 УК РФ — заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что также возбуждено дело против прокурора МУС за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединённое с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

Говоря конкретно, дело возбудили против прокурора Карима Ахмад Хана, судей инстанции Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

22 февраля 2023 года прокурор Хан «в рамках уголовного расследования направил ходатайство в Палату предварительного производства II Международного уголовного суда для получения ордера на арест граждан России», говорится в сообщении. На основании данного ходатайства, по версии ведомства, судьи МУС «вынесли незаконные решения об аресте президента России и уполномоченного при президенте России по правам ребёнка».

Напомним, на прошлой неделе досудебная палата МУС выдала ордеры на арест президента России Путина и детского омбудсмена Львовой-Беловой. Им вменяют в вину «незаконную депортацию людей из занимаемых Россией частей Украины — это нанесло ущерб украинским детям».

Позднее Дмитрий Медведев предрёк, что подобные действия международного учреждения «приведут к чудовищным последствиям для международного права.