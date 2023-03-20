Дмитрий Медведев прокомментировал выдачу ордера на арест Владимира Путина

Москва. Решение Международного уголовного суда об ордере на арест Владимира Путина приведёт к чудовищным последствиям для международного права. Как передаёт RT, такое мнение выразил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Последствия для международного права будут чудовищные. Ведь это крах основ, принципов права. Включая постулаты о неотвратимости ответственности», — написал он в «Телеграме».

Напомним, ордер МУС выдал в пятницу, 17 марта.

На следующий день прокурор МУС Карим Хан заявил, что ордер судебной инстанции в отношении Путина вызывает сожаление. Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения. По словам же российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.