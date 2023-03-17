Гаага. Нидерланды. Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при главе государства по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на ТАСС.

В документе суда утверждается, что они могут быть причастны «к военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

Как позднее сообщил ФАН, депутат Госдумы России Султан Хамзаев предложил признать МУС экстремистской организацией, поскольку, по его мнению, там выполняются «политические заказы».

Сама Мария Львова-Белова с сарказмом отреагировала на ордер на арест в своем Телеграм-канале: «Рада, что международное сообщество оценило нашу работу по защите детей. То, что мы окружаем их заботой и любящими людьми.

И особенно приятно быть в одной команде с Президентом России Владимиром Путиным. Мы продолжим работать дальше!».