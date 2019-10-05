Первым регионом, где будут введены новые правила, станет Южный Синай.

Каир. Египет. Иностранным туристам в Египте запретят кормить местных рыб. Как пишет Life, также будет введён строгий контроль работы компаний, организующих дайвинг-туры.

Дело в том, что Египет вошёл в число стран, соблюдающих инициативу ООН «Зелёные плавники». Она призвана защитить коралловые рифы от негативного влияния дайвинга и снорклинга. Туристов попросят кораллы и не выбрасывать в море мусор.

Первым регионом, где будут введены новые правила, станет Южный Синай, а к весне 2020 года к программе присоединятся остальные территории.