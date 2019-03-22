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Эмилия Кларк рассказала о перенесенном инсульте перед вторым сезоном «Игры престолов»

10:40, 22 марта, 2019
Дарья Снидкова
10:40, 22 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#здоровье\n#артисты\n#актеры\n#Игра престолов\n#съемки сериала.
Фото: GETTY IMAGES
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Актрисе сделали две операции на мозге.

Великобритания. Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк рассказала о перенесенном инсульте. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на The New Yorker.

Это случилось в 2011 году, когда 24-летняя актриса готовилась к съемкам второго сезона, занимаясь с тренером в зале.  

«Я переодевалась в спортзал, когда у меня начиналась сильная головная боль. Я была такой разбитой, что едва могла надеть кроссовки. Когда я начала тренироваться, смогла выполнить несколько упражнений, пыталась игнорировать боль, но не могла и сказала, что мне нужен перерыв», — рассказала «мать драконов».

После этого Кларк добралась до туалета, где чуть не потеряла сознание. Ей помогла другая посетительница: она оказала первую помощь и вызвала скорую.

«Стреляющая, колющая, стискивающая боль усиливалась. Я чувствовала, что происходит какое-то повреждение мозга», — рассказала Кларк.

Врачи диагностировали субарахноидальное кровоизлияние – тяжелую форму инсульта, после которой погибают более трети пациентов.

Девушка перенесла 2 операции на мозге. Между ними Эмилия Кларк продолжала сниматься в сериале. К настоящему моменту актриса восстановилась.

10:40, 22 марта, 2019
Дарья Снидкова
134
0
#здоровье\n#артисты\n#актеры\n#Игра престолов\n#съемки сериала.

 

 

 


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