Эмилия Кларк рассказала о перенесенном инсульте перед вторым сезоном «Игры престолов»

Актрисе сделали две операции на мозге.

Великобритания. Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк рассказала о перенесенном инсульте. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на The New Yorker.

Это случилось в 2011 году, когда 24-летняя актриса готовилась к съемкам второго сезона, занимаясь с тренером в зале.

«Я переодевалась в спортзал, когда у меня начиналась сильная головная боль. Я была такой разбитой, что едва могла надеть кроссовки. Когда я начала тренироваться, смогла выполнить несколько упражнений, пыталась игнорировать боль, но не могла и сказала, что мне нужен перерыв», — рассказала «мать драконов».

После этого Кларк добралась до туалета, где чуть не потеряла сознание. Ей помогла другая посетительница: она оказала первую помощь и вызвала скорую.

«Стреляющая, колющая, стискивающая боль усиливалась. Я чувствовала, что происходит какое-то повреждение мозга», — рассказала Кларк.

Врачи диагностировали субарахноидальное кровоизлияние – тяжелую форму инсульта, после которой погибают более трети пациентов.

Девушка перенесла 2 операции на мозге. Между ними Эмилия Кларк продолжала сниматься в сериале. К настоящему моменту актриса восстановилась.