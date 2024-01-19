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К МКС вылетела ракета Falcon 9 с космическими туристами

09:59, 19 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
К МКС вылетела ракета Falcon 9 с космическими туристами
09:59, 19 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
129
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#США\n#Евросоюз\n#Турция\n#ракеты\n#бизнес\n#туристы\n#Илон Маск\n#МКС\n#космос
Фото: pxhere.com
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Среди них – первый гражданин Турции, который побывает на орбите.

Кейп-Канаверал. США. Компания SpaceX запустила к Международной космической станции (МКС) с мыса Канаверал во Флориде ракету с космическими туристами Falcon 9. Старт состоялся в ночь на 19 января, пишет Газета.ру.

Полетом руководит бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия. На борту находятся итальянский пилот Вальтер Вилладей, гражданин Швеции, астронавт Европейского космического агентства Маркус Вандт, а также турецкий военный летчик Альпер Гезеравчи. Он станет первым жителем своей страны, побывавшим в космосе.

Первая ступень корабля отделилась штатно, полет продолжается на второй ступени. Как ожидается, стыковку с МКС корабль осуществит в 13:15 МСК. Туристы проведут на орбите около двух недель, они примут участие в научных экспериментах в космосе.

09:59, 19 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
129
0
#США\n#Евросоюз\n#Турция\n#ракеты\n#бизнес\n#туристы\n#Илон Маск\n#МКС\n#космос