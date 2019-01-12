Шатдаун в США при Трампе побил рекорд Клинтона

Приостановка работы федеральных учреждений в США стала самой длинной в истории страны.

Вашингтон. США. Приостановка работы федеральных учреждений в США стала самой длинной в истории страны. Как пишет Газета.ру, ранее сомнительный рекорд составлял 21 день и был поставлен при Билле Клинтоне. Тогда глава государства не согласился с предложенным республиканцами бюджетом, который подразумевал сокращение финансирования на программы медицинского обеспечения, охраны окружающей среды и образования.

В этот раз работа американского правительства была приостановлена 22 декабря 2018 года. В полночь на субботу (08.00 мск) начался 22-й день шатдауна. Взгляд.ру сообщает, что причиной стал проект строительства барьера на границе с Мексикой, на котором настаивают республиканцы и американский лидер Дональд Трамп. Белый дом запрашивает на это порядка 5,7 млрд долларов, но демократы заявляют, что никогда не одобрят подобные расходы. В конце декабря Трамп пригрозил закрыть границу между США и Мексикой.