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      Эрдоган: Турция и Индия могут отказаться от доллара

      13:29, 01 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      13:29, 01 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      83
      0
      #Турция\n#власть\n#Индия\n#доллары
      Фото: pixabay.com
      83
      0

      Об этом турецкий лидер заявил во время визита в Индию.

      Индия. Турция и Индия могут обсудить возможность отказа от доллара во взаимных расчетах и переход в них на национальные валюты, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на индийско-турецком бизнес-форуме в Нью-Дели в ходе визита в Индию. Об этом пишут «Известия».

      Эрдоган отметил, что это «снизит негативное воздействие колебаний валютных курсов» и окажет позитивное влияние на экономику двух стран.

      Президент Турции отметил, что вклад в углубление сотрудничества в экономической сфере могут внести и заседания межправкомиссий.

      13:29, 01 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      83
      0
      #Турция\n#власть\n#Индия\n#доллары
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