Эрдоган: Турция и Индия могут отказаться от доллара

Об этом турецкий лидер заявил во время визита в Индию.

Индия. Турция и Индия могут обсудить возможность отказа от доллара во взаимных расчетах и переход в них на национальные валюты, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на индийско-турецком бизнес-форуме в Нью-Дели в ходе визита в Индию. Об этом пишут «Известия».

Эрдоган отметил, что это «снизит негативное воздействие колебаний валютных курсов» и окажет позитивное влияние на экономику двух стран.

Президент Турции отметил, что вклад в углубление сотрудничества в экономической сфере могут внести и заседания межправкомиссий.