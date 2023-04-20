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Российские военные принудительно посадили дрон с Украины в Белгородской области

13:11, 20 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Российские военные принудительно посадили дрон с Украины в Белгородской области
13:11, 20 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
55
0
#Белгородская область\n#Украина\n#граница\n#взрыв\n#военные\n#беспилотник\n#дроны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
55
0

После приземления аппарат взорвался.

Муром. Белгородская область. Принудительную посадку украинского беспилотника произвели российские военные с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Инцидент произошел возле села Муром Белгородской области, пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Сообщается, что самодельный дрон со взрывным устройством был запущен из села Старица Чугуевского района Харьковской области утром 19 апреля. Его обнаружили и приземлили в 2 км от ближайшего населенного пункта. После посадки аппарат взорвался. При этом никто не пострадал.

Напомним, 11 апреля после атаки дрона и минометного обстрела в Белгородской области погибло около 200 свиней местного сельхозпредприятия. 

13:11, 20 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
55
0
#Белгородская область\n#Украина\n#граница\n#взрыв\n#военные\n#беспилотник\n#дроны\n#СВО\n#спецоперация