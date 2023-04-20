Российские военные принудительно посадили дрон с Украины в Белгородской области

Муром. Белгородская область. Принудительную посадку украинского беспилотника произвели российские военные с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Инцидент произошел возле села Муром Белгородской области, пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Сообщается, что самодельный дрон со взрывным устройством был запущен из села Старица Чугуевского района Харьковской области утром 19 апреля. Его обнаружили и приземлили в 2 км от ближайшего населенного пункта. После посадки аппарат взорвался. При этом никто не пострадал.

Напомним, 11 апреля после атаки дрона и минометного обстрела в Белгородской области погибло около 200 свиней местного сельхозпредприятия.