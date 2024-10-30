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Закрывшая собой дочь женщина погибла от обстрела ВСУ в Курской области

10:04, 30 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Закрывшая собой дочь женщина погибла от обстрела ВСУ в Курской области
10:04, 30 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
152
0
#Украина\n#Россия\n#Курская область\n#терроризм\n#взрыв\n#артобстрел\n#гибель человека\n#трагедия\n#СВО\n#спецоперация
Источник фото: pxhere.com
152
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Трагедия произошла в поселке Теткино.

Теткино. Курская область. Женщина прикрыла собой ребенка и погибла в Курской области во время обстрела украинскими военными. Трагедия произошла в поселке Теткино Глушковского района, пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказала свидетельница на видео, предоставленном Следственным комитетом, ВСУ обстреливают Теткино, в котором она живет, с мая 2022 года. 

«Подруга и одноклассница моей покойной дочери. В квартиру прилетел снаряд: убило ее, она собой прикрыла ребеночка — дочь», — приводит агентство слова жительницы поселка. Также женщина рассказала, что ВСУ несколько раз обстреливали находящийся в поселке детдом.

Добавим, по данным Минобороны России, в ночь на 30 октября над Курской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 5 украинских беспилотников.

10:04, 30 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
152
0
#Украина\n#Россия\n#Курская область\n#терроризм\n#взрыв\n#артобстрел\n#гибель человека\n#трагедия\n#СВО\n#спецоперация