Закрывшая собой дочь женщина погибла от обстрела ВСУ в Курской области

Теткино. Курская область. Женщина прикрыла собой ребенка и погибла в Курской области во время обстрела украинскими военными. Трагедия произошла в поселке Теткино Глушковского района, пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказала свидетельница на видео, предоставленном Следственным комитетом, ВСУ обстреливают Теткино, в котором она живет, с мая 2022 года.

«Подруга и одноклассница моей покойной дочери. В квартиру прилетел снаряд: убило ее, она собой прикрыла ребеночка — дочь», — приводит агентство слова жительницы поселка. Также женщина рассказала, что ВСУ несколько раз обстреливали находящийся в поселке детдом.

Добавим, по данным Минобороны России, в ночь на 30 октября над Курской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 5 украинских беспилотников.