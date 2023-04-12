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Около 200 свиней стали жертвами минометного обстрела в Белгородской области

12:59, 12 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Около 200 свиней стали жертвами минометного обстрела в Белгородской области
12:59, 12 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
96
0
#Белгородская область\n#взрыв\n#беспилотники\n#дроны\n#обстрел\n#Украина\n#диверсии\n#спецоперация\n#СВО\n#свиньи
Фото: pxhere.com
96
0

Повреждены 3 хозяйственных здания и газопровод.

Белгород. Белгородская область. Свинокомплекс предприятия «Агро-Белогорье» в Белгородской области подвергся налету украинского беспилотника и обстрелу. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным издания, атака дрона-камикадзе произошла утром 11 апреля. Взрыв повредил камеры видеонаблюдения на водонапорной башне предприятия. Днем находящийся в 3 км от границы объект был обстрелян из миномета. Повреждены 3 корпуса и газопровод. Погибло 179 свиней, еще 150 получили ранения. Сотрудники разбирают завалы и пытаются спасти пострадавших животных.

12:59, 12 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
96
0
#Белгородская область\n#взрыв\n#беспилотники\n#дроны\n#обстрел\n#Украина\n#диверсии\n#спецоперация\n#СВО\n#свиньи