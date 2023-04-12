Около 200 свиней стали жертвами минометного обстрела в Белгородской области

Белгород. Белгородская область. Свинокомплекс предприятия «Агро-Белогорье» в Белгородской области подвергся налету украинского беспилотника и обстрелу. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным издания, атака дрона-камикадзе произошла утром 11 апреля. Взрыв повредил камеры видеонаблюдения на водонапорной башне предприятия. Днем находящийся в 3 км от границы объект был обстрелян из миномета. Повреждены 3 корпуса и газопровод. Погибло 179 свиней, еще 150 получили ранения. Сотрудники разбирают завалы и пытаются спасти пострадавших животных.