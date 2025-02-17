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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В удмуртских колониях показали фильм о спецоперации

17:00, 17 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В удмуртских колониях показали фильм о спецоперации
17:00, 17 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
98
0
#Удмуртия\n#УФСИН\n#кино\n#спецоперация
Источник фото: УФСИН России по Удмуртии
98
0

Осуждённые посмотрели первую из четырёх серий.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии состоялась премьера 4-х серийного документального фильма о специальной военной операции «У края бездны» (18+). Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии. 

Кинокартина посвящена боевому пути Донецкого батальона, который участвовал в освобождении Мариуполя. Режиссёрами кинокартины выступили Максим Фадеев и Сергей Белоус. 

Первый фильм показали 15 и 16 февраля во всех кинозалах исправительных учреждений УФСИН России по Удмуртии. После просмотра первой серии осуждённые признались, что фильм во многом перевернул их представления о спецоперации. 

«Я был потрясен увиденным. Ещё раз убедился в том, как важно сохранять память о подвигах наших бойцов, о наших защитниках. Ждем с нетерпением следующих серий», — заявил один из осуждённых после киносеанса. 

17:00, 17 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
98
0
#Удмуртия\n#УФСИН\n#кино\n#спецоперация