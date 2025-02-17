Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии состоялась премьера 4-х серийного документального фильма о специальной военной операции «У края бездны» (18+). Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

Кинокартина посвящена боевому пути Донецкого батальона, который участвовал в освобождении Мариуполя. Режиссёрами кинокартины выступили Максим Фадеев и Сергей Белоус.

Первый фильм показали 15 и 16 февраля во всех кинозалах исправительных учреждений УФСИН России по Удмуртии. После просмотра первой серии осуждённые признались, что фильм во многом перевернул их представления о спецоперации.

«Я был потрясен увиденным. Ещё раз убедился в том, как важно сохранять память о подвигах наших бойцов, о наших защитниках. Ждем с нетерпением следующих серий», — заявил один из осуждённых после киносеанса.